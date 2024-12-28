Лукашенко помиловал 20 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 20 осужденных за экстремизм. Об этом сообщило БелТА .

В числе помилованных — 11 женщин, 14 из них страдают от хронических заболеваний. У 10 осужденных есть дети, у одной женщины их четверо.

Осужденные ходатайствовали о помиловании и раскаялись в совершенных преступлениях. Их поведение после освобождения проконтролирует Министерство внутренних дел Белоруссии.

В ноябре Лукашенко помиловал 31 осужденного за экстремизм. Среди них были две женщины и 29 мужчин. Фигурантов освободили без погашения судимостей. Семеро осужденных — многодетные, трое — инвалиды, 17 имеют хронические болезни.

В сентябре в преддверии Дня народного единства Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек. Все они в письмах раскаялись в своих преступлениях.