Лукашенко похвастался рекордным урожаем зерновых, зернобобовых и рапса

Белоруссия собрала в 2025 году рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что в стране собрали более 11 миллионов тонн урожая. По его словам, погодные условия были экстремально сложными для аграриев из-за погодных катаклизмов.

Несмотря на трудности, белорусским специалистам удалось выполнить государственный заказ по поставкам зерна, заложить семенной фонд и достичь других поставленных целей.

«Благодаря вашим профессионализму, усердию и рачительному отношению к родной земле в стране собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили ключевые вопросы сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.