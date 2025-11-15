Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись по телефону оценками по ключевым вопросам сотрудничества, включая энергетику. О беседе лидеров сообщила пресс-служба Кремля .

Разговор также коснулся текущей международной ситуации. Отмечается, что президенты договорились продолжить общение уже очно — на саммите ОДКБ в Бишкеке и на встрече глав государств СНГ, запланированной на конец года в Санкт-Петербурге.

По данным «Пула первого», разговор охватил более широкий круг вопросов. Президенты обсудили развитие союзных отношений, в том числе новые совместные проекты, тему строительства нового энергоблока на БелАЭС в Островце, а также вопросы обороны и безопасности. Отдельно стороны затронули ситуацию, складывающуюся на границе Союзного государства.

Более детально эти темы планируется рассмотреть при ближайшей встрече — в ходе саммита ОДКБ в конце ноября.

Ранее Лукашенко заявил, что в стране готовы принимать мигрантов с Украины.