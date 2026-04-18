Лукашенко подтвердил приверженность договору о Союзном государстве

Белоруссия очень серьезно относится к договору с Россией о Союзном государстве. Об этом ведущему RT Рику Санчесу рассказал президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что страны «идут по тонкому льду» в попытке выстроить Союзное государство.

«Что, американцы и Запад это не знали? Знали! И я свято соблюдаю этот договор», — подчеркнул белорусский лидер.

Также он напомнил, как США и Евросоюз вводили санкции против Белоруссии. По его словам, в тот момент перед страной «открыли дверь» Россия и Китай, благодаря чему республике удалось спастись.

Лукашенко подчеркнул, что не планирует вести с Белым домом диалог, направленный против российской и китайской сторон.

Ранее белорусский лидер подтвердил свое намерение участвовать в предстоящем Параде Победы в Москве. Он рассказал об этом во время телефонной беседы с президентом Владимиром Путиным. Генеральная репетиция мероприятия пройдет на Красной площади 7 мая, а сам парад — 9 мая.