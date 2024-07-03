Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии

Лукашенко подписал закон об амнистии в честь годовщины освобождения Белоруссии

Фото: РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале республики.

Закон об амнистии приняла нижняя палата белорусского парламента 30 мая. Верхняя палата одобрила его 20 июня.

В законе перечислены категории людей, подпадающих под амнистию. Это несовершеннолетние, их матери и отцы-одиночки, беременные женщины, лица, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой и второй групп, получившие ранения на военной службе, а также пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом под амнистию не попадут лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, судимые два и более раза, амнистированные в предыдущие три года, не возместившие ущерб от преступлений, злостные нарушители дисциплины во время отбывания наказания, а также включенные в списки причастных к экстремистской или террористической деятельности.

В апреле Лукашенко рассказывал о планах белорусской оппозиции захватить один из районов страны и, объявив там новую власть, призвать ввести войска НАТО.

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания в столице

Турцию охватили антисирийские погромы. Отдыхать там стало опасно?

Из отходов в доходы. Как проект студентов подмосковного ГГТУ сможет повысить урожайность культур

Визит к Минотавру. О чем Орбан говорил с Зеленским

«Это уже классика». Хозяин пумы из Кунцева ответил на публикации о драке с собакой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте