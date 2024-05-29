Лукашенко подписал закон о временной остановке действия ДОВСЕ

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликовали на официальном правовом сайте страны.

При этом подписание такого закона не означает выход Белоруссии из соглашения. Инициативу внесли в парламент 5 апреля.

Еще в 2022 и 2023 годах Чехия и Польша не выполнили обязательства по ДОВСЕ в отношении Белоруссии. Потом аналогичным способом поступили государства-члены НАТО.

Российская сторона вышла из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года. Правительство объяснило свое решение тем, что в новых условиях невозможно договориться со странами альянса в сфере контроля над вооружениями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что случившиеся изменения в геополитической обстановке и стратегической ситуации в мире сделали ДОВСЕ нежизнеспособным. По его словам, изменение ситуации связано с деградацией системы безопасности Европы.