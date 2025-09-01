Лукашенко поддержал расширение ШОС за счет новых участников

Белорусский лидер Александр Лукашенко на саммите ШОС в Тяньцзине заявил, что Белоруссия выступает за расширение организации за счет новых участников. Его слова процитировало агентство БелТА .

«Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров», — сказал он на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

По словам политика, членов ШОС объединяют взаимное уважение, равенство, доверие и стремление к совместному развитию.

Самый крупный за историю объединения саммит стартовал в китайском городе Тяньцзинь. В нем участвуют более 20 иностранных лидеров и представители международных организаций.

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите призвал страны ШОС быть ближе за счет гуманитарных обменов. По его словам, государства должны всемерно поддерживать друг друга.