Лукашенко ответил на слухи о передаче власти детям

Лукашенко назвал дураками тех, кто говорит, что он передаст власть своим детям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи, что он передаст власть своим детям. Его слова привел телеграм-канал «Пул Первого» .

«Дураки полные. Они не знают, что это за работа», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что в транзите власти важно взять все сделанное и передать другим так, чтобы они двигались «по-китайски».

«Не так, чтобы развалили страну, все уничтожили», — заключил он.

Ранее Лукашенко подчеркивал, что Белоруссии нужна спокойная и мирная жизнь, поэтому страну необходимо сберечь от «вражьей морды». Он добавил, что желает только одного — чтобы строители не держали в руках автомат, а строили.

Также Лукашенко указывал на усиление гибридной войны против республики. По его словам, теперь она сопровождается провокационными действиями и усилением разведывательной активности на южных границах.