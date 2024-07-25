Лукашенко отправился в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщило БелТа .

Глава Белоруссии проведет в Москве переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Президенты обсудят вопросы развития отношений двух стран, союзные проекты, международную повестку дня и региональную безопасность.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с 30-летием президентства. Он напомнил, что глава государства приобрел большой авторитет среди своих граждан и добился значительных успехов государства по экономическому и социальному направлениям. Также Лукашенко укрепил дружественные отношения с Россией, добавил Путин.

В июле российское руководство одобрило проект договора с Белоруссией о формировании общего рынка электроэнергии Союзного государства, сообщил RT. По словам путина, этот вопрос является одним из крупнейших и важнейших в отношениях двух государств. Документ об общем рынке электроэнергии в ближайшее время представят президенту для подписания.