Лукашенко отправился в Россию

БелТа: президент Белоруссии Лукашенко вылетел в Москву

Фото: РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщило БелТа.

Глава Белоруссии проведет в Москве переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Президенты обсудят вопросы развития отношений двух стран, союзные проекты, международную повестку дня и региональную безопасность.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с 30-летием президентства. Он напомнил, что глава государства приобрел большой авторитет среди своих граждан и добился значительных успехов государства по экономическому и социальному направлениям. Также Лукашенко укрепил дружественные отношения с Россией, добавил Путин.

В июле российское руководство одобрило проект договора с Белоруссией о формировании общего рынка электроэнергии Союзного государства, сообщил RT. По словам путина, этот вопрос является одним из крупнейших и важнейших в отношениях двух государств. Документ об общем рынке электроэнергии в ближайшее время представят президенту для подписания.

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте