Белорусский президент Александр Лукашенко назвал мирный план США по урегулированию украинского кризиса работоспособным. Об этом сообщило агентство БелТА .

«План работоспособный. И [президент России] Владимир Владимирович Путин признает, что это хорошая основа для переговоров», — сказал он.

Глава государства «как никогда» верит, что украинский конфликт скоро завершится. Он обсуждал с российским коллегой мирные инициативы США по Украине в среду.

Также президент Белоруссии заявил, что американские специалисты проделали колоссальную работу по разработке плана. При этом Россия оказалась более договороспособной, чем Украина.

Ранее министр американской армии Дэниел Дрисколл предупредил европейские страны о растущей военной мощи России. Он призвал к скорейшему завершению конфликта и отметил, что США активно сотрудничают по этому вопросу.