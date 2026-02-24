Лукашенко обратился к народу Эстонии и напомнил сразу о трех важнейших вещах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Эстонию с Днем независимости и выразил уверенность, что государства преодолеют сложности на пути возобновления контактов. Слова белорусского лидера привели на его официальном сайте .

«Уверен, что на пути возобновления гуманитарных и экономических контактов, основываясь на богатых традициях государств, мы преодолеем любые искусственные препятствия и сложности, от кого бы они ни исходили», — подчеркнул Лукашенко.

Политик напомнил, что Белоруссия всегда была и остается сторонницей сотрудничества между странами на принципах партнерства, доверия и взаимного уважения для будущего потомков.

«Сегодня, когда мир столкнулся с множеством проблем, народам важно осознавать место в истории цивилизации и видеть перспективы развития», — добавил он.

Ранее Лукашенко иронично отреагировал на решение властей Эстонии запретить ему въезд в страну.