Лукашенко назвал условие ввода российских войск в Белоруссию

Агрессия против Белоруссии закончится вводом российских войск на территорию страны. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что для Союзного государства это станет «общей войной против зверей».

Белорусский лидер пояснил, что существует специальный договор, который предусматривает ввод российских сил в случае агрессии против республики.

«Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая война против этих зверей», — привело заявление Лукашенко БелТА.

Он добавил, что Минобороны республики уже направило на границу с Украиной 20 бригад и батальонных групп, чтобы не допустить возможного прорыва. Кроме того, белорусский лидер напомнил враждебно настроенным странам Запада о наличии тактического ядерного оружия.

«Я им прямо сказал, что мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же — граница нашего Союзного государства», — добавил Лукашенко.

В ходе интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский конфликт не нужен никому. Но страны Запада не готовы сделать первый шаг и сесть за стол переговоров, чтобы остановить продолжающиеся боевые действия.