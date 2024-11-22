Лукашенко назвал условие полного отключения интернета в Белоруссии

Белоруссия останется без интернета, если в республике повторятся массовые беспорядки, как это произошло после выборов в 2020 году. Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил президент страны Александр Лукашенко на встрече со студентами Минского государственного лингвистического университета.

Он пояснил, что отключение интернета четыре года назад стало вынужденным шагом, потому что на кону стояла дальнейшая судьба республики. Он добавил, что участников беспорядков координировали через Сеть провокаторы из Польши.

«Что вы думаете, я буду смотреть и молиться, что вы кому-то сообщение не отправили, если страны завтра не будет?» — возмутился Лукашенко, отвечая на вопрос одного из участников встречи.

Президент Белоруссии добавил, что целью иностранных кураторов, которые подталкивали белорусов к противостоянию силовикам, была организация гражданской войны.

«Если это повторится, отключим вообще», — пообещал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что наказал 20 силовиков, которые принимали участие в подавлении беспорядков в 2020 году за превышение полномочий. Он подчеркнул, что всех виновных уволил со службы и лишил званий за действия, которые несовместимы со статусом военнослужащих.