Лукашенко наказал белорусских силовиков за поведение на протестах

Лукашенко лишил званий более 20 силовиков за работу на протестах 2020 года

Более 20 белорусских силовиков во время подавления протестов в 2020 году совершили противоправные действия. Спустя четыре года президент Александр Лукашенко лишил их воинских званий, сообщила пресс-служба главы государства.

Указ № 425 «О лишении воинских и специальных званий» Лукашенко подписал 18 ноября. К этому моменту 21 военнослужащий и сотрудник силовых ведомств уже не занимали своих постов. Президент поручил лишить их воинских и специальных званий.

«В период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году они совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего», — сообщила пресс-служба.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Для разгона демонстрантов силовики применили спецсредства и технику.