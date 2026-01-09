Лукашенко назвал нереальным сценарий Венесуэлы в Белоруссии

Сценарий Венесуэлы с захватом президента в Белоруссии нереален. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко, чьи слова привело БелТА .

Белорусский лидер напомнил, что Совет безопасности страны распределил роли на случай, «если не будет президента».

«Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее он прокомментировал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуров силами спецназа Соединенных Штатов. Лукашенко назвал случившееся результатом предательства в Каракасе.