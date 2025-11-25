Лукашенко назвал глупостью закрытие Литвой границы

«Эта глупость была на политическом уровне», — подчеркнул Лукашенко.

Заявление прозвучало на встрече главы государства с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, который по поручению президента общался с водителями фур, застрявших в республике после ограничений со стороны Вильнюса.

По данным Вольфовича, в Белоруссии находилось около 1,8 тысячи грузовиков с литовскими номерами, однако среди водителей были не только литовцы, но и белорусы, россияне, казахи и граждане других стран. Лукашенко отметил, что Литва вновь открыла границу, но не признает своей ответственности.

Президент предположил, что литовские власти могут попытаться «смещать градус» и подталкивать водителей к занятию определенной политической позиции. Он подчеркнул, что перевозчики не виноваты в произошедшем и не должны нести ответственность за решения правительства Литвы.

Урегулирование вопроса, добавил Лукашенко, в дальнейшем должно происходить на уровне внешнеполитических ведомств двух стран. Минск и Вильнюс, по его словам, должны провести переговоры и «разрулить» ситуацию.

Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября объявила о закрытии на месяц с возможностью продления пограничных пунктов пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай». Оба пункта снова заработали в ночь на 20 ноября.