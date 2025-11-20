Литва уведомила Белоруссию об открытии двух погранпунктов

Литовские власти уведомили Минск об открытии 20 ноября двух пунктов пропуска на границе. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«Власти Литвы планируют открыть пункты пропуска „Каменный Лог — Мядининкай“ и „Бенякони — Шальчининкай“», — уточнил ГПК.

В комитете отметили, что получили официальное уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы. Оно пришло вечером 19 ноября. Белорусские пограничники готовы возобновить пропуск людей и транспортных средств на этом участке границы.

Ранее глава МВД Литвы Владислав Кондратович напомнил, что республика закрыла границу с Белоруссией 29 октября. Сейчас обстоятельства изменились и кабмин республики выпустил постановление об открытии пунктов пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай».