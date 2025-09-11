Лукашенко направил Трампу ответное письмо

Тележурналистка напомнила дипломату, что Лукашенко намеревался написать американскому президенту ответное письмо.

«Я знаю, что письмо написано», — ответил Рыбаков.

Постпред был переводчиком на встрече Лукашенко с американской делегацией. Он добавил, что американцы не отпускали его минут 15 перед тем, как вернуться к себе в гостиницу.

«Признают, что не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним, что президент полностью владеет тематикой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались», — резюмировал постпред.

В четверг, 11 сентября, Трамп поздравил Лукашенко с днем рождения личным письмом.