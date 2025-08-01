Лукашенко намекнул властям Украины на окончание времени для переговоров
Лукашенко призвал Украину уговорить Путина начать переговоры, пока не поздно.
Власти Украины на фоне бегства своих военных должны сейчас просить президента России Владимира Путина начать переговоры. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что время для возможности мирного урегулирования уходит, поэтому киевскому режиму необходимо спешить.
«Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через месяц-полтора-два там даже оборонительных сооружений не останется», — привел слова Лукашенко ТАСС.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко на Валааме заявил, что украинские власти не имеют точных данных о ситуации на фронте. Он пояснил, что в Киеве до сих пор считают, что освобожденный российскими войсками город Часов Яр находится под контролем ВСУ.