Власти Украины на фоне бегства своих военных должны сейчас просить президента России Владимира Путина начать переговоры. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что время для возможности мирного урегулирования уходит, поэтому киевскому режиму необходимо спешить.

«Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через месяц-полтора-два там даже оборонительных сооружений не останется», — привел слова Лукашенко ТАСС.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко на Валааме заявил, что украинские власти не имеют точных данных о ситуации на фронте. Он пояснил, что в Киеве до сих пор считают, что освобожденный российскими войсками город Часов Яр находится под контролем ВСУ.