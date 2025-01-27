Лукашенко на выборах в Белоруссии набрал почти 87% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко на выборах президента набирает 86,82% голосов. Такие данные указал в Telegram-канале председатель ЦИК Игорь Карпенко.

«По предварительным данным областных и минской городской комиссии… Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82%», — отметил Карпенко.

На второй строчке графа «против всех», за этот пункт проголосовали 3,60% избирателей. На третьем месте Сергей Сыранков, за него отдали 3,21% голосов.

Итоговая явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 85% от общего числа включенных в списки для голосования. По данным пресс-службы, наибольшее число проголосовавших граждан было в Могилевской области — 92,64%.