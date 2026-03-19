Лукашенко на переговорах с США призвал обсудить ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с американской стороной предложил расширить повестку и обсудить помимо украинского кризиса обстановку на Ближнем Востоке. Его процитировало агентство БелТА .

«Настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные. И не только войну на Ближнем Востоке», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что готов поделиться своим видением этих вопросов и настроен на откровенный разговор.

Переговоры Лукашенко с делегацией США начались сегодня в Минске. Американскую группу возглавляет спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул.

Ранее американский лидер Дональд Трамп похвалил Лукашенко. Он отметил, что высоко ценит контакты Вашингтона и Минска и назвал положительным взаимодействие между странами.