Лукашенко два часа рубил дрова в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал свое мастерство на чемпионате по рубке дров. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
В Минской области состоялся IV чемпионат по рубке дров среди представителей СМИ и пресс-служб. В этом году для участия в нем зарегистрировались 39 команд. Также в необычном конкурсе участвовали журналисты из России, Украины и Китая.
Команды соревновались на берегу водохранилища Вяча. Одетый в камуфляж Лукашенко тоже взял в руки топор. Он рубил дрова два часа, а перед этим у него была командировка на участке границы с Украиной, которая длилась двое суток.
