Лукашенко два часа рубил дрова в Белоруссии

В Минской области состоялся IV чемпионат по рубке дров среди представителей СМИ и пресс-служб. В этом году для участия в нем зарегистрировались 39 команд. Также в необычном конкурсе участвовали журналисты из России, Украины и Китая.

Команды соревновались на берегу водохранилища Вяча. Одетый в камуфляж Лукашенко тоже взял в руки топор. Он рубил дрова два часа, а перед этим у него была командировка на участке границы с Украиной, которая длилась двое суток.

Ранее президент Белоруссии признался, что не ест много картошки. Лукашенко отметил, что в стране этот овощ возвели в ранг национального продукта.