Дмитриев иронично высказался об отказе Зеленского от США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично усомнился, что США смогут пережить отказ президента Украины Владимира Зеленского. Свой пост спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами опубликовал в соцсети X .

Дмитриев опубликовал пост на английском языке и приложил скриншот статьи журнала The Atlantic. В статье историк Филлипс О’Брайен заявил, что Зеленский уже не считает США надежным союзником и отказывается восстанавливать отношения с ними.

«Смогут ли США выдержать такой жесткий отказ от самого Зеленского?» — написал Дмитриев, иронично обыграв публикацию американского издания.

Ранее глава РФПИ напомнил о собственном прогнозе роста цен более 150 долларов за баррель на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива.