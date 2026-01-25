«Лучший голос на всей Земле». Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф высоко оценил работу переводчика президента России Владимира Путина — Алексея Садыкова, назвав его легендой. Видео неформального диалога Уиткоффа и Садыкова опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале .

«О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь! Это лучший голос на всей Земле», — сказал Уиткофф.

Садыков выразил благодарность спецпосланнику американского президента за комплимент, подчеркнув, что ему приятно получить такую высокую оценку.

Ранее стало известно, что переводчик Уиткоффа разволновался из-за высокого сводчатого потолка в представительском кабинете Кремля перед российско-американскими переговорами. Увидев купол, он сразу понял, что переговоры будут непростыми. Для переводчика наличие купола создает эхо, пояснил он. Докладчика может быть плохо слышно.