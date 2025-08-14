«Ловушка для Зеленского». Трамп не простил Украину и потребует земли

Идея американского лидера Дональда Трампа об обмене территориями между Украиной и Россией будет ловушкой для президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Трамп все продумал. Какой это обмен? Это просто безумие, готовая ловушка для [Зеленского], куда тот только рад упасть», — сказал политик.

По его словам, Трамп «не простил Зеленского» и потребует от него немедленной передачи территорий, угрожая прекратить военную помощь в случае отказа. Речь идет не об обмене «кусочек на кусочек». Предложение американского лидера не несет никакого позитива для украинской стороны.

Соскин отметил, что Киеву придется столкнуться с принуждением к миру через потерю поддержки США, а также отказаться от претензий к России, поскольку Европа не сможет защитить его от непредсказуемой политики Трампа.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ближайшие недели могут быть решающими для конфликта на Украине. Такое мнение он выразил после участия в видеоконференции с лидерами ЕС, президентом США и Зеленским.