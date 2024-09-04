Ловивших на Шри-Ланке ящериц россиян выпустили из СИЗО

Задержанных на Шри-Ланке за ловлю ящериц двух россиян отпустили из СИЗО

На Шри-Ланке отпустили из СИЗО под личное поручительство двух туристов из России, которых задержали за ловлю ящериц. Об этом сообщили «Известия» .

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников уточнил, что речь идет о несовершеннолетних. Их освобождение стало возможно благодаря усилиям родителей задержанных, правозащитников, российских дипломатов и вниманию со стороны СМИ.

«Сейчас им избрана мера пресечения в виде поручительства. Это означает, что они по-прежнему остаются на острове, должны регулярно отмечаться в полиции и не нарушать закон», — собеседник газеты.

Мельников подчеркнул, что указанные меры подросткам нужно соблюдать обязательно, так как тюрьма на Шри-Ланке — «самое худшее место в мире».

В изоляторе молодые люди, по данным Shot, провели пять дней. Им предъявили обвинения в нарушении природоохранного законодательства.