Россия способна победить в ядерном конфликте, при этом люди не пострадают, но страна, по которой нанесут удар, будет отброшена к началу XIX века. Об этом в своей колонке для Daily Mail написал английский журналист и писатель Питер Хитченс.

Он назвал премьер-министра Кира Стармера «поджигателем войны», которому нужно понять, что ядерная война из-за его непродуманных действий сейчас гораздо вероятнее, чем раньше.

Журналист пояснил, что Россия никогда не потерпит размещения натовских войск на Украине, как и Великобритания не позволила бы разместить российские базы с бомбардировщиками в Ирландии.

Хитчинс добавил, что ядерная война не будет такой, как это показано в фильме «Терминатор». Нет смысла разрушать здания и убивать людей, используя водородные бомбы. Россия просто может использовать электромагнитный импульс.

«Вы взрываете свою бомбу высоко над территорией противника, и она испускает гигантский поток энергии. <…> Здания не повреждены. Люди не пострадали. Но страна, на которую нацелен удар, мгновенно возвращается в начало XIX века», — пояснил журналист.

Все, что работало от электричества, остановит работу. Современный транспорт, интернет, банковское обслуживание и медицина будут парализованы. Останутся только лошади, велосипеды и воздушные шары.

Хитчинс задался вопросом, понимают ли британские власти, «с какими игрушками играют».

Ранее в Германии около тысячи человек вышли на улицы Висбадена, протестуя против планов США разместить ракеты в их стране.