«Лондон меркнет». Шотландский турист восхитился Москвой
Приехавший в Россию шотландец восхитился уровнем достатка и безопасностью Москвы
Впервые оказавшийся в Москве житель Великобритании признался, что мегаполис произвел на него сильное впечатление. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
Шотландец рассказал, что больше всего его поразил уровень достатка в российской столице. По его словам, в Москве он чувствуется буквально во всем.
«Она показалась мне богаче моего родного Эдинбурга! Даже Лондон меркнет», — сказал он.
Кроме того, британец отметил, что в столице рестораны забиты, хотя они и не дешевые. Если же говорить о безопасности на улице, то и с этим проблем нет.
По его словам, в Лондоне девушка не смогла бы спокойно стоять у дороги со смартфоном, ведь мимо мог бы пронестись какой-нибудь байкер и выхватить телефон. Также он отметил большое количество детских площадок, причем высокого качества.
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили данные отельного бронирования на июнь, выяснив, что в России лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, сообщило издание Ura.ru.