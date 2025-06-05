«Лондон меркнет». Шотландский турист восхитился Москвой

Впервые оказавшийся в Москве житель Великобритании признался, что мегаполис произвел на него сильное впечатление. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале .

Шотландец рассказал, что больше всего его поразил уровень достатка в российской столице. По его словам, в Москве он чувствуется буквально во всем.

«Она показалась мне богаче моего родного Эдинбурга! Даже Лондон меркнет», — сказал он.

Кроме того, британец отметил, что в столице рестораны забиты, хотя они и не дешевые. Если же говорить о безопасности на улице, то и с этим проблем нет.

По его словам, в Лондоне девушка не смогла бы спокойно стоять у дороги со смартфоном, ведь мимо мог бы пронестись какой-нибудь байкер и выхватить телефон. Также он отметил большое количество детских площадок, причем высокого качества.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили данные отельного бронирования на июнь, выяснив, что в России лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, сообщило издание Ura.ru.