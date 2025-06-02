OneTwoTrip: почти треть российских туристов выбрали зарубежный отдых в июне

Согласно анализу сервиса OneTwoTrip, специализирующегося на организации поездок, наблюдается увеличение спроса среди граждан РФ на отпуск за границей в первый месяц лета. Исследование показало, что количество бронирований отелей за рубежом в июне текущего года возросло на 48%, достигнув 31% от общего числа заказов, сообщил сайт RT .

«Стамбул продолжает удерживать лидерство среди популярных направлений. В турецкой столице зафиксировано 11,2% бронирований, что на 12% выше прошлогодних показателей. За ним следуют Минск с 4,3% и Париж с 4,1%», — отметили эксперты.

Интерес к белорусской столице снизился на 14%, в то время как к французской — вырос на 85%. Также россияне активно выбирают для путешествий Ереван, Барселону, Рим, Милан, Шанхай, Сеул и Токио.

Внутри страны Санкт-Петербург стал лидером по популярности, привлекая 23% туристов, что на 7% больше, чем год назад. Москва, напротив, потеряла 10%, опустившись до 13%. Сочи завершает тройку лидеров с 9,7%.

Среди востребованных направлений также отмечены Казань, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Владивосток.