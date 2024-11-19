Логотип празднования 80-летия Победы презентовали в Москве

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошла презентация официального логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его показали в эфире телеканала «Россия 24» .

Логотип представил исполнительный директор всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» народный артист России Владимир Машков.

Логотип представляет собой изображение памятника «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, а также надпись «80 Победа!», разделенную георгиевской лентой.

«Образ родины-матери для всех нас знаком с детства. Это образ, призывающий своих дочерей и сыновей на битву с врагом. Для нас памятник стал символом несокрушимости духа. Образ объединяет разных людей, однако в нем каждый найдет что-то свое — память, гордость», — сказал Машков.

Министр культуры Ольга Любимова напомнила, что официальный план празднования уже включает в себя свыше 170 событий и все еще продолжает пополняться. В его реализации принимают активное участие все субъекты России, профильные ведомства, общественные движения и организации.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы.