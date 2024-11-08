Сотрудник OneTwoTrip Шелехова назвала Таиланд самой востребованной у россиян страной для отдыха на Новый год

Таиланд стал самой популярной страной для отдыха россиян на Новый год — 2025. Об этом RT рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Аналитики выяснили, что на Пхукет приходится 13% от всех авиазаказов, а на Бангкок — 7,6%. В топ-5 новогодних направлений также вошли такие города как Баку, Денпасар и Дубай.

По словам Шелеховой, количество авиазаказов на предстоящие новогодние праздники выросло почти в два раза относительно прошлогодних каникул. Из них 44% россиянами были оформлены за границу.

Некоторые российские путешественники планируют отмечать предстоящий Новый год в Стамбуле, Ереване, Хошимине и Минске, говорится в исследовании.