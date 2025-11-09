Лодка с беженцами из Мьянмы утонула у берегов Малайзии

Лодка с членами общины рохинджа из Мьянмы потерпела крушение недалеко от морских границ Таиланда и Малайзии. Без вести пропали сотни человек, семерых нашли погибшими, 13 вытащили из воды спасатели. Об этом со ссылкой на Морское агентство Малайзии сообщило агентство Reuters .

В ведомстве заявили, что спасательные работы продолжаются вторые сутки. Специалисты прочесывают акваторию общей площадью 170 квадратных морских миль около острова Лангкави в поисках выживших.

Начальник полиции провинции Кедах Адзли Абу Шаха заявил, что из Мьянмы беженцы отправились на большом судне, но по мере приближения к границам Малайзии командование корабля заставило пассажиров пересесть в небольшие лодки.

По его словам, на такой шаг капитан судна пошел, чтобы избежать пограничного контроля. Каждая лодка вмещала по 100 пассажиров, но до берега добралась только одна.

Агентство по делам беженцев ООН заявило, что только с начала этого года Мьянму и Бангладеш покинули более пяти тысяч рохинджа, из которых почти 600 объявили погибшими или пропавшими без вести.

Единственным путем для беженцев осталось море, поэтому они отправлялись в другие страны на лодках.

В середине августа судно с мигрантами перевернулось около итальянского острова Лампедуза. В результате происшествия погибли не менее 20 человек, 27 объявили пропавшими без вести.