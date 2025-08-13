Судно с мигрантами затонуло у итальянского острова

Судно с мигрантами потерпело крушение в районе итальянского острова Лампедуза. Об этом сообщило Radio Radicale .

По информации источника, в результате происшествия погибли около 20 человек, пропавшими без вести считаются 27 пассажиров.

На месте идут активные поисково-спасательные операции. Официальных подробностей и заявлений пока нет.

Мигранты к острову Лампедуза отправляются не в первый раз. В ноябре 2023 года туда прибыли больше 530 человек из Ливии, Бангладеш, Пакистана, Египта и Сирии.

Попытки беженцев переплыть море часто заканчиваются трагедией.

В феврале 2023 года лодка с 250 мигрантами ударилась о скалы в нескольких метрах от берега в Калабрии, тогда погибло более 40 человек, в том числе дети.

Ранее после крушения лодки с мигрантами из Африки у берегов Йемена обнаружили более 150 тел.