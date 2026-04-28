Лобстеры в приютах. Куда исчез ужин Трампа после стрельбы в Вашингтоне

Тысячи порций деликатесов, приготовленных для приема ассоциации корреспондентов Белого дома, передали на благотворительность. Гости не успели их съесть из-за стрельбы, сообщил телеканал CBS News .

На мероприятии присутствовал Дональд Трамп. Стрельба вынудила организаторов экстренно отменить банкет. Около 2600 готовых блюд оказались невостребованными.

Вместо того чтобы утилизировать дорогостоящие продукты, администрация отеля Washington Hilton решила направить стейки и лобстеров в два столичных кризисных центра, оказывающих помощь женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.

Технический персонал гостиницы трудился всю ночь в экстренных условиях, чтобы подготовить еду к транспортировке. Для увеличения срока хранения мясные и морепродукты подвергли сублимационной сушке.

Представители Hilton заявили, что подобная практика является стандартной для сети. Излишки продуктов регулярно передаются местным социальным организациям, а неиспользованные овощи отправляются на компостирование для нужд фермерских хозяйств.

Судьба элитного меню с ужина Трампа стала предметом бурных дискуссий в социальных сетях и вызвала интерес у таблоидов — репортеры TMZ даже пытались отыскать следы деликатесов в мусорных баках отеля. В прессе полагали, что лобстеров и стейки просто выкинули.

Стоимость билета на торжественный вечер составляла 350 долларов. Ужин прервался на этапе подачи салатов. Во время выступления президента Дональда Трампа в зале раздались выстрелы. Стрелка задержала Секретная служба.