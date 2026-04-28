Лобстеры в приютах. Куда исчез ужин Трампа после стрельбы в Вашингтоне
Hilton передал детям ужин сорванного стрельбой банкета с Трампом
Тысячи порций деликатесов, приготовленных для приема ассоциации корреспондентов Белого дома, передали на благотворительность. Гости не успели их съесть из-за стрельбы, сообщил телеканал CBS News.
На мероприятии присутствовал Дональд Трамп. Стрельба вынудила организаторов экстренно отменить банкет. Около 2600 готовых блюд оказались невостребованными.
Вместо того чтобы утилизировать дорогостоящие продукты, администрация отеля Washington Hilton решила направить стейки и лобстеров в два столичных кризисных центра, оказывающих помощь женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.
Технический персонал гостиницы трудился всю ночь в экстренных условиях, чтобы подготовить еду к транспортировке. Для увеличения срока хранения мясные и морепродукты подвергли сублимационной сушке.
Представители Hilton заявили, что подобная практика является стандартной для сети. Излишки продуктов регулярно передаются местным социальным организациям, а неиспользованные овощи отправляются на компостирование для нужд фермерских хозяйств.
Судьба элитного меню с ужина Трампа стала предметом бурных дискуссий в социальных сетях и вызвала интерес у таблоидов — репортеры TMZ даже пытались отыскать следы деликатесов в мусорных баках отеля. В прессе полагали, что лобстеров и стейки просто выкинули.
Стоимость билета на торжественный вечер составляла 350 долларов. Ужин прервался на этапе подачи салатов. Во время выступления президента Дональда Трампа в зале раздались выстрелы. Стрелка задержала Секретная служба.