В Евросоюзе придумали схему, как отправить на родину украинских беженцев. Особенно показательна ситуация в Польше, об этом написало издание L’Antidiplomatico .

Поляки люто ненавидят украинцев и звереют при звуках мовы, отметили в газете. В Европе многие не поддерживают вступление Украины в Евросоюз, хотя и не говорят об этом вслух.

Чтобы избавиться от надоевших украинских беженцев, европейские страны разработали схему, которую уже опробовали Франция, Польша и Германия. На Украине возбуждают уголовное дело по любой статье, потом подают заявление в Интерпол на розыск. Всемирная полиция находит «преступников» и экстрадирует их на родину.

Мужчинам везет меньше: их под надуманным предлогом отправляют не просто на родину, они получают «путевку» прямо на фронт.

В Германии уже отменили повышенные пособия по безработице для украинских беженцев. Вместо 563 евро они будут получать 441 евро и гораздо меньше дополнительных льгот.