«Будут готовы ответить». В США раскрыли, чем обернутся авантюры Запада против России

Подход России к применению ядерного оружия в ответ на военные провокации на ее территории изменился. Западу стоит это учесть и пересмотреть свою политику по отношению к ней, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале .

По его словам, на Западе слишком много безрассудных людей, которые пытаются нацелиться на что-то внутри России.

«Они хотят это не только для того, чтобы нанести ущерб российскому военному потенциалу, но и для того, чтобы просто унизить Россию. Но если вы попытаетесь унизить их, вы будете удивлены, чем русские будут готовы ответить», — предупредил он.

Макгрегор добавил, что русские переосмыслили свою ядерную доктрину. Запад приблизился к тому, что Россия может дать жесткий отпор с применением ядерного оружия независимо от того, каким оружием ее атакуют.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в современном мире только наличие ядерного оружия является лучшей гарантией безопасности государства, а не деньги или дипломатия.