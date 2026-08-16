Ложь президента Украины Владимира Зеленского обернулась против его союзников на Западе. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале .

«Я думал: люди ведь не глупые. Если пытаться убеждать их, что черное — это белое, белое — это черное, а добро — это зло, они просто не поверят», — отметил он.

Дэвис добавил, что на Западе поверили в утверждения киевского режима о преимуществе Украины и скором истощении ресурсов России. Только ложь вскрылась. Западные союзники Киева оказались в тупике.

Недавние заявления Зеленского о критической нехватке ракет для систем противовоздушной обороны подтвердили, что его прежние утверждения не соответствовали действительности. Кроме того, Дэвис усомнился, что у ВСУ вообще есть ракеты, а стратегия давления на Россию — эффективна.

Американский офицер подчеркнул, что за четыре с половиной года СВО так и не удалось поставить россиян на колени. Если Запад продолжит и дальше финансировать Киев, то истощит свои ресурсы. И не стоит рассчитывать, что украинское руководство вернет европейцам заем в 90 миллиардов долларов. Все закончится более быстрой победой России.

Ранее в Германии заявили, что Зеленский впал в отчаяние, не получив американские ракеты Patriot.