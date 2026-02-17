«Люди кушают продукты, а не статистику!» Лукашенко потребовал жестко контролировать цены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко велел правительству строго следить за ценами и их обоснованностью. Главу государства процитировало агентство БелТА .

«Повторяю тем, кто не понимает, — люди кушают продукты, а не статистику! Поэтому контроль за ценами должен быть жестким, а их формирование — справедливым!» — заявил Лукашенко.

Он отметил, что фактический рост цен в конце года достиг 106,8%, хотя правительство планировало удержать этот показатель на уровне не выше 105%.

Глава государства назвал сводный показатель Белстата «средней температурой по больнице». Он подчеркнул, что цены на многие важные для людей товары выросли значительно больше, чем показывает статистика.

Ранее Лукашенко напомнил, что невозможно оторвать Россию и Белоруссию друг от друга. Он добавил, что экономически и политически у двух стран полное единство.