Любые соглашения с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским недействительны и в будущем могут быть оспорены. Об этом предупредил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отменив президентские выборы в республике, Зеленский, по сути, узурпировал власть, заметил Володин, подчеркнув, что какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции страны.

Политик напомнил, что срок полномочий Зеленского истек 21 мая, после чего он полностью утратил свою легитимность и право выступать от имени Украины.

У Зеленского нет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на фронт и принимать какие-либо решения от лица главы государства, добавил он.

Отдельно Володин указал на то, что это необходимо понимать всем — и внутри Украины, и за ее пределами, прежде всего главам европейских государств.

«Народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — заключил спикер Госдумы.