Любовница придумала смертельную месть с пасхальным яйцом в Бразилии

Семилетний мальчик скончался, а также его мать и старшая сестра попали в реанимацию после отравления шоколадным пасхальным яйцом в бразильском городе Санта-Инес. Местная полиция заподозрила в мести любовницу отца семейства, сообщила газета The Mirror .

По версии следствия, в ночь на четверг в дом семьи курьер доставил праздничный подарок — сладкое пасхальное яйцо с поздравлением. Вскоре после этого Мириан, мать детей, получила анонимный звонок: неизвестная женщина спросила, дошел ли подарок, а затем добавила: «Скоро узнаешь», после чего бросила трубку.

Мириан ситуация не насторожила. Она разделила яйцо между детьми и попробовала десерт сама. Первым почувствовал себя плохо мальчик — Луис Фернандо Роша Силва. Его спасти не удалось.

Позже признаки отравления появились у 32-летней матери и ее 13-летней дочери. Женщина начала задыхаться, у нее посинели руки, после чего ее направили в реанимацию. Девочку также госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция изъяла остатки шоколадного яйца и направила их на экспертизу в криминалистический институт. Как выяснило следствие, отправить ядовитый подарок могла 35-летняя Жорделия Барбоза, ранее состоявшая в отношениях с отцом погибшего ребенка. Ее арестовали.

В марте другая бразильянка убила 16-летнюю беременную девушку и вырезала ее ребенка.