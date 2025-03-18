Бразильянка убила 16-летнюю беременную девушку и вырезала ее ребенка

В Бразилии у 16-летней беременной девушки вырезали плод, а саму ее похоронили заживо на заднем дворе одного из домов. Об этом сообщило издание Toofab .

Тело 16-летней Эмили Азеведо Сены обнаружила полиция бразильского штата Мату-Гросу. Девушку похоронили во дворе дома в неглубокой могиле, а ребенка предварительно извлекли из утробы.

В этом преступлении созналась 25-летняя Натали Хелен Мартинс Перейра. Она хотела выдать младенца за собственного, которого потеряла, но не сообщила мужу и семье. Женщина рассказала, что ей удалось заманить девушку под предлогом раздачи бесплатной детской одежды.

По данным судмедэкспертов, когда подозреваемая извлекала ребенка, девушка все еще была жива. На ее теле обнаружили множество следов сопротивления и удушения. Вокруг шеи, рук и ног Сены были обмотаны кабели, а на голову надеты пластиковые пакеты. Но вопреки первоначальной версии об удушении, причиной смерти стала кровопотеря из-за извлечения ребенка.

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