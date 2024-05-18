«Любопытно». Маск обратил внимание на продажу товаров западных производителей в России | 360°

Мир 18 мая 2024, 23:22 «Любопытно». Маск обратил внимание на продажу товаров западных производителей в России Маск обратил внимание на обилие западных товаров в РФ вопреки санкциям IMAGO/Jeffrey Mayer / Global Look Press

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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал видео одного из пользователей соцсетей, который продемонстрировал наличие в российских магазинах товаров западных производителей, несмотря на санкции и решение ряда компаний прекратить деятельность на территории РФ. Реакцию бизнесмен опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Любопытно», — написал Маск.

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Автор публикации, которую прокомментировал миллиардер, отметил, что в РФ сегодня нет продукции практически ни одного бренда, которую нельзя было бы приобрести.

Это касается электроники, ювелирных украшений, одежды, обуви и игрушек.

Ранее Маск заявил о критическом состоянии американской экономики. Он заявил, что федерального бюджета США может хватить только на то, чтобы выплачивать проценты по долгам.