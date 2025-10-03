Инциденты с беспилотниками выгодны руководству Евросоюза, об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, и к его словам нужно прислушаться. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х .

На заседании клуба глава государства заявил, что у России нет дронов, способных «долететь до Лиссабона». Однако происшествия с БПЛА в Европе стали хорошим поводом «нагнетания обстановки».

«Путин знает, что происходит в Европе. Он прямо заявляет, что „вторжение российских беспилотников“ — это уловка для увеличения оборонных бюджетов. И любой, у кого есть мозги в Европе, тоже должен это знать», — написал Боуз.

Путин на заседании в шутливой форме пообещал больше не запускать дроны в сторону европейских столиц. Он отметил, что для России в европейских столицах, в том числе Лиссабоне, нет целей.