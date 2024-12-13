Ситуация в Сирии после захвата власти очень сложная. В первую очередь любые стороны, причастные к происходящему, заинтересованы в собственной экономической выгоде. Об этом 360.ru рассказал бывший командир штурмового подразделения частной военной компании «Вагнер» и автор книги «Штурм Бахмута. Позывной Констебль» Константин Луговой.

«Любая война — это ресурсы. Нефтяные месторождения находятся на востоке Сирии. Восток Сирии — это подконтрольная американцам и курдам провинция», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, «залезть туда» попытается турецкая сторона, однако Соединенные Штаты могут этому помешать. Так как Турция состоит в НАТО, не исключено давление на государства со стороны американских властей.

«И еще плюс, и подключился такой очень важный игрок, как Израиль», — добавил Луговой.

Израильские войска уже стоят в 20 километрах от Дамаска и заявляют о буфере.

«Я даже не буду делать каких-то прогнозов. Я думаю, что Сирия погрузится в междоусобицу», — сказал собеседник 360.ru.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, находящихся на территории Сирии. Внешнеполитическое ведомство надеется, что обстановка в стране станет спокойнее.