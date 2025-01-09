Лиз Трасс пригрозила премьеру Британии судом из-за слов про нее и экономику

Лиз Трасс, которая занимала пост премьер-министра Великобритании меньше всего всех за всю историю, пригрозила действующему главе правительства Киру Стармеру судебным разбирательством в случае, если он продолжит утверждать, что она «обрушила экономику» в 2022 году. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Она ушла в отставку после того, как ее поспешно принятый экономический план раскритиковали. В итоге он стал причиной рекордного падения фунта и кризиса на рынке. Позже глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс Британию отделяли всего несколько часов от обвала финансового рынка.

Адвокаты Трасс направили нынешнему премьеру письмо-предупреждение с требованием прекратить распространять «ложные и клеветнические» утверждения.

Однако премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался прекратить обвинять Трасс в «крахе экономики», аргументируя тем, что он говорит от имени «миллионов избирателей», несмотря на ее угрозу подать в суд на премьер-министра.

«Я думаю, вы можете спросить людей по всей стране, как предыдущее экономическое управление повлияло на их ипотечные кредиты и инфляцию, и, я думаю, вы получите схожие ответы», — подчеркнул он.

Лиз Трасс — политический и государственный деятель Великобритании. С 5 сентября по 24 октября 2022 года она занимала пост лидера Консервативной партии Великобритании, а с 6 сентября по 25 октября 2022 года — должность премьер-министра страны. Она установила рекорд самого короткого срока пребывания на этой должности — всего 20 дней.

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