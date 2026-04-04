Ливанский ресторатор пожарил по 100 бургеров в честь каждого подбитого израильского танка

В условиях обострения конфликта на юге Ливана ресторатор Мохамад Дильбани решил поддержать пострадавших от израильских бомбардировок. Каждый раз, когда появляется сообщение о подбитом израильском танке «Меркава», он готовит 100 бесплатных бургеров в своем ресторане, сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Так Дильбани выражает солидарность тем, кто оказался в трудной ситуации.

Акция, которая началась как символическая, вскоре приобрела реальную значимость. В пятницу сотрудники ресторана приготовили около 800 бургеров, которые передали жителям центров временного размещения. Эти люди были вынуждены покинуть свои дома на юге и востоке страны из-за бомбардировок.

Ранее на юге Ливана израильский беспилотник атаковал журналистов. В результате погибли корреспондент телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и ее коллега Али Шаэйб из Al-Manar.