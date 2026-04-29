Ливан потребовал от Израиля прекратить огонь для начала переговоров

Израиль должен полностью прекратить огонь, чтобы была возможность перейти к переговорам. Об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун, его слова привела газета Asharq Al-Awsat .

«Атаки со стороны Израиля больше не могут продолжаться», — добавил он.

Аун добавил, что рассчитывает на помощь США в назначении даты переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ливаном и Израилем продлилось еще на три недели. Он пообещал Ливану помощь в борьбе против движения «Хезболла» и заявил, что рассчитывает принять в Белом доме Ауна и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ближайшее время.

На следующий день ЦАХАЛ нанес удары по заряженным пусковым установкам «Хезболлы» в трех районах на юге Ливана. Израильские военные заявили, что ракеты угрожали безопасности жителей страны.