Литва запретила въезд авто из России, в баках которых больше 200 литров топлива

В Литве одобрили инициативу таможенного департамента и запретили въезд на территорию страны машин из России и Белоруссии, в баках которых находится больше 200 литров топлива. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров государства.

По версии ведомства, завезенное на территорию Литвы избыточное горючее сливают с целью последующей продажи.

В кабмине пояснили, что ежедневно в республику въезжают порядка 200 грузовиков с российской и белорусской регистрацией. За месяц их число достигает 7,1 тысячи.

Если с одного автомобиля нелегально сливают 500 литров дизельного топлива, то государство лишается около 2,2 миллиона евро неуплаченных налогов.

Ранее стало известно, что в Литве собрались оснастить мосты на границе с Россией устройствами для взрывчатки.