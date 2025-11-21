Литва запретила поставки нефти в Калининградскую область по своей железной дороге

Российская компания «Лукойл» не сможет пользоваться железной дорогой Литвы для грузоперевозок в Калининградскую область. Запрет ввела государственная группа «Литовские железные дороги», сообщил «Sputnik Литва» .

До 21 ноября действовал переходный период. После его завершения перевозка нефти и нефтепродуктов «Лукойлом» и связанными с ним компаниями по железной дороге из России в Калининград прекратилась. Перевозчик объяснил это антироссийскими санкциями.

«Соблюдение рекомендованных США и Великобританией санкций — это последовательный шаг, способствующий контролю и устойчивости бизнес-рисков, а также отражающий ценностную позицию всей группы», — сказал гендиректор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас.

Ограничения в отношении Белоруссии наоборот смягчились. Правительство Литвы распорядилось открыть пограничные пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», закрытые с 29 октября.