Литва заявила о необходимости «насильного мира» в украинском конфликте

Фото: РИА «Новости»

Власти Литвы призвали усилить давление на Россию, чтобы достичь «насильного мира» в вопросе украинского конфликта. Об этом со ссылкой на заявления министра иностранных дел Кястутиса Будриса перед собранием Совета ЕС сообщили «Известия».

«В конфликте на Украине настало время применить те же методы, которые использовались с Ираном — принудить к миру насильно», — сказал он.

В связи с этим министр считает необходимым усиливать давление на Россию. Одним из способов это осуществить он назвал введение очередного, 18-го, пакета антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что далеко не все страны Евросоюза готовы поддержать новый список рестрикций против России. Принятие 18-го пакета уже заблокировали власти Венгрии и Словакии.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте