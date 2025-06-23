Литва заявила о необходимости «насильного мира» в украинском конфликте

Власти Литвы призвали усилить давление на Россию, чтобы достичь «насильного мира» в вопросе украинского конфликта. Об этом со ссылкой на заявления министра иностранных дел Кястутиса Будриса перед собранием Совета ЕС сообщили «Известия».
«В конфликте на Украине настало время применить те же методы, которые использовались с Ираном — принудить к миру насильно», — сказал он.
В связи с этим министр считает необходимым усиливать давление на Россию. Одним из способов это осуществить он назвал введение очередного, 18-го, пакета антироссийских санкций.