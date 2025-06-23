Литва заявила о необходимости «насильного мира» в украинском конфликте

Власти Литвы призвали усилить давление на Россию, чтобы достичь «насильного мира» в вопросе украинского конфликта. Об этом со ссылкой на заявления министра иностранных дел Кястутиса Будриса перед собранием Совета ЕС сообщили «Известия» .

«В конфликте на Украине настало время применить те же методы, которые использовались с Ираном — принудить к миру насильно», — сказал он.

В связи с этим министр считает необходимым усиливать давление на Россию. Одним из способов это осуществить он назвал введение очередного, 18-го, пакета антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что далеко не все страны Евросоюза готовы поддержать новый список рестрикций против России. Принятие 18-го пакета уже заблокировали власти Венгрии и Словакии.